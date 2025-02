R$ 45 bi: Lula conta com empresas da Lava Jato para retomar indústria naval

Outros projetos também estão saindo do papel. No ano passado, foram fechadas 415 obras para navegação no interior do Brasil, por meio de hidrovias. Serão R$ 4 bilhões para construir 400 balsas e 15 empurradores (embarcações que movimentam barcaças) para transporte de minérios de ferro e manganês.

Lula já participou da entrega de um navio de guerra. Lançada em agosto do ano passado, a Fragata Tamandaré é o primeiro de quatro navios que vão renovar a frota de esquadra da Marinha, um gasto de R$ 9 bilhões.

Fragata Tamandaré: Com 107 metros de comprimento e mais de 3 mil toneladas de peso, navio da Marinha tem capacidade para 130 marinheiros Imagem: Ricardo Stuckert/Presidência da República

Bancos estatais vão financiar a retomada dessa indústria. As empresas que vencerem as licitações poderão contratar financiamento com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco da Amazônia, segundo Resolução do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante. Outra ajuda será a isenção fiscal para novos estaleiros —as instalações onde os navios são construídos e consertados.

17.fev.2025 - Lula durante lançamento de licitação para compra de oito navios para a Petrobras com capacidade para até 14 mil metros cúbicos de GLP Imagem: Ricardo Stuckert/Presidência da República

Empreiteiras e empregos de volta?

O governo espera que a retomada dessa indústria empregue cada vez mais gente. A expectativa da Frente Única dos Petroleiros é que 44 mil empregos sejam criados nos estaleiros até o final do ano que vem, mais que dobrando o número de vagas ocupadas em dezembro do ano passado, quando 32 mil trabalhavam no setor.