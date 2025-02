Latam vai ampliar voos internacionais a partir de maio; veja as rotas

A companhia aérea Latam vai ampliar a quantidade de voos de ao menos cinco destinos internacionais nos próximos meses. A ação faz parte do ajuste de oferta para a demanda —e também as férias escolares no meio do ano. Empresa confirmou alterações ao UOL.

O que aconteceu

Rota São Paulo / Lisboa (Portugal) é a "primeira" a ser ampliada, a partir de maio. Hoje são sete voos semanais. Depois, passarão a ser nove por semana. Empresa também vai ter voos de Fortaleza (CE) para a capital portuguesa, pela primeira vez.

Em junho, será a vez da ligação São Paulo - Itália ser beneficiada. A rota que liga o Aeroporto Internacional de Guarulhos a Milão vai ter sete voos semanais, ante os cinco atuais. No mesmo mês, a rota São Paulo / Orlando (EUA) passa a ter oito partidas semanais.