Marina Santa Helena: Sustentabilidade pura não existe; Hoje temos escolhas

Para o consumidor, ela divide algumas alternativas possíveis, como compras de segunda mão, apostar em marcas locais, valorizar roupas de matérias-primas que têm mais durabilidade. "O que não gera impacto é não comprar nada. É você vai ficar embaixo da pedra", diz Santa Helena.

'Moda nacional vive momento fascinante'

Para a especialista em moda e podcaster, o mercado de moda nacional vive um momento único, parecido com a chegada das primeiras semanas de moda no país no final da década de 90. Marina diz que marcas locais investem na identidade do negócio para aproveitar esse momento.

É fascinante ver esse momento da moda nacional. Tem muitas marcas nacionais que estão aí colocando o que elas acreditam. Eu sempre dou prioridade às marcas nacionais no meu vestir e nas indicações que eu faço, já que estamos vivendo um momento incrível. Marina Santa Helena

Outra característica do mercado da moda no Brasil, para Santa Helena, é o sucesso e a criatividade focada em um nicho de peças. Ela usa como exemplo a marca de alfaiataria Dod, do diretor criativo e fundador Jubba Sam, especialista em calças.