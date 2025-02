Pessoas acima dos 50 anos estão se divorciando mais; como ficam os bens?

Maria* já era aposentada quando decidiu se divorciar do marido com quem estava casada há quatro décadas. O processo de separação terminou em um acordo recentemente, aos 69 anos. Ela tomou a decisão após ambos se aposentarem e terem mais tempo livre em casa, o que a fez perceber que não queria passar toda a sua vida ao lado do homem com quem se casou.

E não está sozinha: Maria é uma entre milhares de brasileiros e brasileiras que se divorciaram já na terceira idade, no que foi apelidado de "divórcio cinza". "São pessoas que esperaram os filhos crescerem para tomar essa decisão; há outras que aposentaram e descobriram, com mais tempo de convivência em casa, que não combinavam mais; pessoas que a vida financeira não permitia que levassem uma vida de qualidade separados antes", aponta a advogada Mérces da Silva Nunes, do escritório Silva & Nunes, que viu o número de casos de divórcio de pessoas com mais de 50 anos crescer em seu trabalho.

O que aconteceu

A Pesquisa Estatística do Registro Civil do IBGE mostra esse aumento de dados. Somente em 2022, dados mais recentes disponíveis, foram no total 420 mil divórcios concluídos (entre judiciais e extrajudiciais) — destes, 23% envolviam homens com mais de 50 anos e 31% com mulheres acima dessa idade.