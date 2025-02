Não só dinheiro: 10 benefícios a que pessoas com 60 anos têm direito

Não existem apenas benefícios assistenciais ou econômicos que pessoas idosas, com 60 anos ou mais, têm direito. Existem outros tipos que também são obrigatórios por lei (especialmente o Estatuto do Idoso, de 2003). O UOL listou algumas delas.

Gratuidade no transporte público municipal e interestadual

Ônibus que vão para outros estados tem que oferecer duas vagas gratuitas a pessoas maiores de 60 anos que recebem até dois salários mínimos. A passagem tem que ser solicitada com antecedência mínima de três horas. Se as vagas já estiverem preenchidas, a empresa deve vender a passagem com desconto de 50%. É obrigatório apresentar documentos que comprovem idade e renda.

Estatuto do Idoso garante gratuidade em todos os ônibus urbanos para quem tem mais de 65 anos. Algumas cidades até reduzem o mínimo para 60, mas a lei não exige isso. Não é obrigatório ter o passe municipal, mas é recomendado fazer, para que a passagem seja contabilizada nas planilhas de cálculos do sistema de transporte e para que os gestores tenham a noção de quantos passageiros são de fato transportados.