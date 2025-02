Governo unifica pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás; veja quem recebe

Moradores de 622 cidades do país vão ter direito de receber o Bolsa Família e o Auxílio Gás de uma só vez em fevereiro. O anúncio foi feito pelo governo federal, e beneficia moradores de cidades atingidas por chuvas ou outras calamidades climáticas

O que aconteceu

Pagamentos foram unificados nas cidades que estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal. Ao todo são 622 municípios no Amazonas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Piauí, Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso.

Depósitos foram feitos na segunda-feira (17). São mais de 1,5 milhão de lares com acesso aos recursos do Bolsa Família, em um repasse de R$ 1,09 bilhão do MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), já nesta segunda-feira.