Brasil entra para fórum de produtores de petróleo; o que é a Opep?

A entrada do Brasil no fórum foi criticada por entidades que atuam nas causas climáticas. André Guimarães, diretor-executivo do Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), afirma que a decisão contraria a COP30. "O Brasil insiste em caminhos opostos em um momento no qual deveria liderar pelo exemplo, manchando sua reputação na COP30. Investir em petróleo é atrasar o desenvolvimento nacional inteligente", declarou.

Em novembro, o Brasil sediará a COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas. O evento será realizado em Belém e reunirá líderes globais para discutir políticas ambientais e o combate ao aquecimento global.

Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, também expressou opinião contrária à adesão. "Não vejo nenhuma lógica do Brasil entrar na Opep+. E cartel não é uma coisa boa, mas ruim do ponto de vista da economia, do ponto de vista da concorrência, do ponto de vista do consumidor", declarou à agência de notícias RFI.

[Investir em petróleo] é jogar tempo e dinheiro naquilo que vai nos matar. É uma surpresa negativa para todos os que confiam no Estado brasileiro para conduzir uma transição justa e para longe da exploração fóssil —necessárias se quisermos sobreviver nesta Terra. André Guimarães, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura

*Com informações da RFI