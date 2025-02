Dólar fecha acima de R$ 5,70 após ata de Banco Central americano

Cotação da moeda dos EUA cai quase 8% ante o real em 2025. A queda no acumulado deste ano equivale a uma redução de R$ 0,49 no valor da divisa comercial. Somente no mês de fevereiro, a baixa totaliza 2,5% (-R$ 0,15).

Fluxo de dólares expressivo em fevereiro. Isso tem sido impulsionado "diferencial de juros entre o mercado local e o externo, pelo aumento dos preços das commodities e pelo sucesso da emissão de bonds do Tesouro brasileiro, que captou US$ 2,5 bilhões no mercado internacional", conforme analisa Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Valor da divisa para viajantes também avança. O dólar turismo acompanhou a cotação comercial da moeda. A comercialização fechou com alta de 0,45%, a R$ 5,945.

Ata do BC dos EUA. Os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) apontaram que os indicadores recentes sugerem que a atividade econômica dos Estados Unidos segue em "ritmo sólido". De acordo com a ata da última reunião de política monetária da instituição, divulgada nesta quarta, as condições do mercado de trabalho nos EUA também seguiram sólidas.

O mercado segue atento aos sinais de inflação nos EUA, já que uma eventual retomada do ciclo de alta de juros por lá poderia impactar diretamente os mercados emergentes.

Anderson Silva, head de renda variável e sócio da GT Capital

Bolsa

Ibovespa cai desde o início dos negócios. O movimento amplia a leve queda do principal índice do mercado acionário brasileiro na véspera. O Ibovespa recuou 0,95%, aos 127.308,80 pontos. O volume financeiro do pregão superou os R$ 14 bilhões.