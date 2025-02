Natura anuncia patrocínio ao Festival de Parintins

Em 2024, as verbas de patrocínio das empresas para o Festival de Parintins chegou a R$ 15 milhões. A festa teve apoio de marcas como Coca-Cola, Azul Linhas Aéreas, Brahma, O Boticário, Bradesco, Pixbet, Assaí Atacadista, e Bradesco, entre outras.

A cultura é uma das maiores expressões da identidade de um povo, e no Norte do Brasil, ela conecta inovação, sociobiodiversidade e saberes ancestrais. Investir e apoiar as manifestações culturais na Amazônia, onde a Natura opera há mais de duas décadas, é uma forma de reafirmarmos nosso compromisso com a região.

Julia Ceschin, head de marca Natura e Marketing Estratégico