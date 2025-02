'Magrinho' e de longo alcance, novo avião pode mudar o mapa aéreo do mundo

A United deverá chegar em 10 a 12 novos destinos no leste europeu e norte da África partindo de Newark (Nova Jérsei, nos EUA) e Dulles (Washington D.C.) com o novo modelo. O CEO da companhia, Scott Kirby, anunciou a novidade no podcast The Air Show em junho.

É possível que outras cidades que já apareceram em planos da companhia para expansão sejam alcançadas com o novo Airbus. Entre as possibilidades estão Bilbao, na Espanha, e Nuuk, na Groenlândia. A United receberá o primeiro de seus 50 XLR no início de 2026.

American Airlines vai expandir seu alcance na Europa. A previsão é de que sejam criadas novas rotas na Espanha, Portugal, Reino Unido, França, Alemanha e na Escandinávia a partir da chegada do primeiro avião, no fim de 2025. Inicialmente, ele realizará voos entre Nova York e Los Angeles ou São Francisco.

Companhias podem expandir número de voos em rotas já existentes com o XLR. Trajetos realizados apenas uma vez por dia ou algumas vezes por semana podem se tornar mais frequentes na alta temporada, com o novo avião suplementando a oferta de assentos com custos menores.

Autoridades impuseram limitações ao novo avião

Seu alcance depende de agências regulatórias. Na Europa, as autoridades exigiram modificações de segurança que deixaram o avião mais pesado e reduziram o alcance do XLR de 8.690 km para 8.370 km, ainda de acordo com a CNN.