Brasileiros usam energia como nunca, e ONS diz que não vai faltar luz

O calor que os brasileiros estão sentindo não é à toa, as temperaturas estão mais altas nas últimas semanas e chegaram a bater recorde de demanda instantânea de energia elétrica no SIN (Sistema Interligado Nacional), de acordo com o registro do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Entenda se isso pode afetar o seu bolso.

O que está acontecendo

Demanda instantânea atingiu 103.785 MW (megawatts) por volta das 14h da terça-feira (11). O recorde anterior foi no final de janeiro, com um pico de 102.924 MW. O ano está só começando e o recorde já foi batido três vezes.

O recorde ocorreu quando, em um mesmo momento, houve o maior consumo simultâneo de energia no país. Isso exigiu um pico da geração para o atendimento desta demanda. A ONS diz que o consumo é diretamente impactado pelas condições climáticas, visto que as altas temperaturas estão sendo registradas em diferentes regiões do Brasil.