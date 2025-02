Azul suspende operações e troca aviões a partir de março em 13 cidades

A Azul Linhas Aéreas vai fazer alterações nas operações em 13 cidades a partir de março. Suspensão de atividades, mudanças em voos e mudanças de aeronaves estão previstas. Segundo a empresa, em nota encaminhada ao UOL, alterações fazem parte da adaptação da demanda de voos e também para reduzir custos com combustíveis e outros encargos.

O que aconteceu

Operações em nove cidades serão suspensas. São municípios de oito estados e que têm entre 19 mil e 483 mil habitantes, como Jaguaruna (SC), Mossoró (RN), Ponta Grossa (PR) e Rio Verde (GO).

Cabo Frio (RJ) e Caldas Novas (GO) vão ter voos apenas no período de alta temporada. As partidas vão ser realizadas apenas nos meses de janeiro, julho e dezembro a partir de agora. Cabo Frio constava, inicialmente, como cidade com atividades suspensas, mas decisão foi reavaliada.