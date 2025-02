PagBank amplia soluções de pagamento e serviços bancários; lucro é recorde

A maquininha continua sendo nosso core. Temos investido na diversificação dos terminais, na modernização, sempre lançando novos modelos. Mas também temos ampliado o nosso rol de soluções de pagamento, sempre integrando todas elas com a nossa solução de serviço financeiro de venda.

Artur Schunck, diretor financeiro do PagBank

O engajamento dos clientes tem crescido. Isso significa que eles vêm cada vez mais usando simultaneamente diversas soluções, como a própria maquininha, o aplicativo e empréstimos, o que impulsiona tanto o crescimento quanto a rentabilidade do banco.

Diversas métricas mostram o crescimento da atividade do cliente do PagBank. Por exemplo, o número de acessos ao aplicativo: os clientes acessavam o aplicativo em média 31 vezes por mês em 2023 e passaram a acessá-lo 37 vezes por mês em 2024. No mesmo intervalo, as transações de pagamento de contas, prestações e transferências por Pix aumentaram de 19 eventos por mês por cliente para 24 eventos por mês por cliente, representando um crescimento de 26%. A porcentagem de clientes ativos com algum tipo de investimento com a PagSeguro aumentou de 10% para 20%.

O foco principal do PagBank continua sendo os micros, pequenos e médios clientes, muitos dos quais chegam ao banco como usuários das maquininhas. Para aumentar o uso que os clientes fazem do app, o banco tem investido em soluções como o pagamento por aproximação do celular, ferramentas para pagamentos recorrentes e a gestão de diferentes contas de pagamentos.

Em 2024, houve um avanço além do esperado no segmento de pagamentos online, especialmente os internacionais, impulsionados pelo Pix. O pagamento instantâneo é considerado um produto rentável para o banco. O Pix por aproximação tem o potencial de acelerar ainda mais a participação do Pix na captura total da adquirente, segundo o PagBank.