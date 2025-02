CadÚnico vai sair do ar para atualização do sistema; entenda nova versão

O CadÚnico (Cadastro Único para Programas Assistenciais do governo federal) vai ficar fora do ar entre 28 de fevereiro e 20 de março em todo o país. Durante esse tempo, formulários digitais e de papel serão utilizados para registrar as informações dos usuários. O sistema antigo será atualizado para uma nova versão, que vai usar bases de dados unificadas de outros órgãos federais e terá novos sistemas para identificar fraudes. A nova versão começa a ser utilizada a partir de 21 de março.

O que vai acontecer

Entre 28 de fevereiro de 20 de março, o antigo sistema do CadÚnico não vai poder ser acessado pelos operadores. Nesse período, apesar de o sistema ficar fora do ar, ainda serão utilizados formulários para registrar as informações dos usuários —tanto digitais quanto de papel. Após a atualização, as novas informações serão inseridas no sistema, sem prejuízo às atividades. As informações já foram repassadas pelo governo federal para os municípios, que estão divulgando as datas.

Atualização do sistema não vai impactar pagamentos de benefícios como Bolsa Família. Isso porque os depósitos do mês de fevereiro já terão sido concluídos no dia 28, conforme o calendário oficial divulgado pelo governo. Em março, pagamentos começam no dia 18.