Dólar cai e Bolsa sobe com destaque para petroleira e Vale

Dólar turismo também cai. A moeda para viajantes também teve uma leve queda de 0,35% e fechou o dia sendo vendida a R$ 5,925.

Fatores internos sem novidade. De acordo com Hideaki Iha, operador de câmbio da Fair Corretora, o ambiente de poucas novidades favorece a acomodação do dólar, que em sua visão teria justificativas para registrar perda até maior, levando em consideração fatores diversos, como a escalada do final do ano passado, a proximidade do início dos embarques de soja e as captações externas que vêm sendo fechadas nos últimos dias.

Tarifas de Donald Trump. Segundo Lucas Almeida, especialista em investimentos e sócio da AVG Capital, as novas tarifas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos aumentam a incerteza no comércio global. "Esse tipo de medida protecionista pode ter efeitos contraditórios: por um lado, fortalece o dólar no curto prazo pela busca de segurança; por outro, pode gerar ajustes nos fluxos de capitais, beneficiando algumas moedas emergentes, como o real", diz

Geopolítica no radar. As negociações sobre a guerra na Ucrânia também são observadas pelo mercado nesta quinta e afetaram a volatilidade do dólar. "O mercado está atento a qualquer sinal de desescalada, o que poderia reduzir a aversão ao risco e favorecer moedas emergentes. Mas, por enquanto, os comentários recentes de Trump chamando Zelensky de "ditador" aumentam a incerteza e podem manter a pressão sobre o dólar", explica Almeida.

Bolsa

Ibovespa registra leve alta. Com uma variação de 0,23% positiva, o volume da Bolsa de Valores ficou em R$ 19, 36 bilhões nesta quinta-feira e com 127.600,58 pontos.