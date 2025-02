Produtores do RS sofrem com estiagem, e preços devem subir para consumidor

Em alguns municípios brasileiros o campo literalmente ferve, com termômetros registrando temperaturas bem acima dos 40º C. Os impactos na qualidade de certos alimentos são visíveis e podem ser conferidos nas feiras e nas gôndolas dos supermercados. Verduras não tão verdes, frutas um pouco menos saborosas. Porém, as consequências de eventos climáticos, em especial no verão, podem ser bem mais graves do que parece, principalmente para produtores do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Prejuízos somam bilhões nos últimos 4 anos. A Assessoria Econômica da Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul) divulgou no dia 11 de fevereiro um levantamento dos prejuízos causados pelas estiagens dos últimos anos no estado. De 2020 a 2024, as perdas acumulam um total de R$ 106,5 bilhões que, aplicando o IPCA, chega a R$ 117,8 bilhões.

Considerando todo o agronegócio, incluindo a agropecuária, indústria, serviços e impostos indiretos, o total chega a R$ 319,1 bilhões. O valor é equivalente a 49% do PIB do estado tendo como referência a estimativa preliminar de 2023 (último dado do DEE) que é de R$ 645,3 bi. Para o cálculo foram utilizadas as culturas de arroz, soja, milho e trigo.