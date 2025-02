Ser offline é o luxo: exclusividade vale mais que ostentar para novos ricos

Ter uma aparência "saudável" ou esteticamente agradável —com pele limpa, rosto simétrico e corpo esbelto - tornou-se o novo símbolo de riqueza. Mas com o surgimento do Ozempic e dos procedimentos cosméticos de baixo custo, isso também não está mais fora do alcance de pessoas em diferentes faixas de renda Fortune

A nova forma de ostentar a riqueza

Parte das pessoas mais ricas está usando seu dinheiro de formas 'mais criativas'. Indo contra os antigos padrões para mostrar seu poder aquisitivo, muitas vezes a ostentação do luxo atualmente não está relacionada ao ato de evidenciar o valor de determinado produto ou serviço. Manter a discrição e a privacidade, investir em atividades de lazer, garantir as eventuais novidades do mercado e saber se expressar têm se tornado as novas formas para ostentar.

Em um mundo cada vez mais conectado, os ricos estão indo na direção contrária. "A privacidade e o distanciamento da internet se tornarão um símbolo de status", diz a Fortune. Neste cenário, o luxo seria justamente a possibilidade de se desconectar das redes sociais e não depender da validação externa que aplicativos como Instagram e TikTok oferecem.

Quando alguém ainda conhece todos os restaurantes legais e as marcas elegantes, mas não os encontrou online, então [a pessoa] mostra sua proximidade genuína com a riqueza. Ela não precisa procurar os melhores bares de coquetéis; porque ela está em uma faixa de renda que já frequenta os lugares da moda Fortune

Além de se desconectar, um novo luxo adquirido pelos ricos é poder escolher como passar o próprio tempo livre. "A classe alta que desfruta do seu tempo de lazer contrasta fortemente com os muitos trabalhadores da classe média que mantêm vários empregos", explica a Fortune. Não ter a preocupação de eventuais restrições financeiras e ter a oportunidade de aproveitar as atividades de lazer sem culpa é um luxo para poucos. Viagens para lugares exóticos também podem estar no cardápio atual da riqueza.