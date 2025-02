Com calor e milho caro, ovo tem o preço mais alto em 22 meses no Brasil

A partir de julho de 2023, o preço do ovo branco sempre ficou abaixo de R$ 200. Setembro do ano passado foi a mínima: R$ 127. Naquele mesmo mês, as 30 dúzias do ovo vermelho foram vendidas a R$ 143, também o valor mais baixo da série.

O principal fator que tem impactado nos preços dos ovos é a baixa oferta no mercado interno.

Claudia Scarpelin, pesquisadora da Cepea

Calorão e milho caro

Base alimentar das galinhas, preço do milho aumentou 32% desde o ano passado Imagem: Jayson Roy/Unsplash/ Reproduçoão

De acordo com as associações do setor, o forte calor reduz a produção de ovos. "As altas temperaturas registradas no início do ano afetaram a produtividade das aves, impactando diretamente a oferta e os custos de produção", afirma em nota o Instituto Ovos Brasil (IOB).