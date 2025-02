Sephora é multada pelo Procon-SP em quase R$ 515 mil por Black Friday

Procurada pela reportagem, a Sephora Brasil não respondeu se vai recorrer. Em nota, disse que "atenderá ao requerimento dentro do prazo legal estabelecido". Afirmou que "a revisão de todos os seus processos operacionais é contínua", que "segue comprometida com a melhoria para entregar, cada vez mais, uma experiência única e de qualidade em toda sua jornada" e que "a satisfação e a experiência dos clientes é uma prioridade, [por isso] segue reforçando seu time para garantir total assistência aos consumidores impactados".

Outros Procons, espalhados pelo país, também poderão multar a companhia, já que acumulam queixas contra ela. O Procon-SP relatou, no informe distribuído à imprensa, que a Sephora se comprometeu a solucionar as demandas, mas que isso não aconteceu.

A fundação de defesa do consumidor ainda alertou que comprovou outras irregularidades cometidas pela rede de lojas desde a promoção da Black Friday do ano passado. O órgão de defesa diz que houve inserções de cláusulas abusivas nas condições gerais de venda e nos termos de uso do website e do aplicativo de comercialização dos produtos revendidos pela Sephora, o que reforçaria a decisão de multar a companhia.

Ainda de acordo com o Procon-SP, faltava informação clara e precisa sobre o endereço eletrônico da empresa, e a Sephora não possibilitou a seus clientes a opção de escolha de data e turno para a entrega dos produtos adquiridos durante a data promocional. Esses problemas incorrem em infração às regras ao Código de Defesa do Consumidor.

O site "Reclame Aqui", um bom termômetro sobre a relação entre empresas e consumidores, atualizou seus dados, a pedido do UOL, confirmando que, nos últimos seis meses (entre 1º de agosto de 2024 e 31 de janeiro de 2025), 20.660 reclamaram da Sephora (eram cerca de 18 mil no momento da publicação da denúncia, em 13 de janeiro). Desse total, cerca de 94% das queixas foram respondidas, mas somente cerca de 65% foram solucionadas. Ou seja: ao redor de um terço dos que reclamaram de problemas com a empresa desde a Black Friday não tiveram suas demandas resolvidas até o momento, de acordo com o "Reclame Aqui". Com esse volume de problemas, a Sephora ostenta o desfavorável selo de "Reputação Ruim", dado pela plataforma.

Segundo o UOL apurou, a empresa passou a fazer um inventário de seus produtos após a publicação da primeira reportagem em janeiro. A Sephora também confirmou que interrompeu as promoções nos seus canais de vendas.