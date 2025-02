Vamos de vinho? UOL lança segunda temporada do videocast e novos conteúdos

No primeiro programa, os jornalistas e amigos Rodrigo Barradas e Vinícius Mesquita conversam sobre tintos bons para o verão e trazem dicas especiais de rótulos que combinam com os dias mais quentes.

Coluna com análises e tendências do mundo do vinho. A partir de março, o UOL passa a contar também com uma coluna fixa, que traz um olhar crítico e aprofundado sobre o assunto. Com textos opinativos, análises de mercado e tendências, a coluna será um espaço para reflexões sobre o cenário enófilo.

Um convite para celebrar o vinho sem complicações