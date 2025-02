Tânia Bulhões: marcas podem revender peças de fora e dizer que são suas?

Em tese, seria 'white label' se houver contrato legítimo com o fabricante das cerâmicas; ou o produto for fabricado para diferentes marcas sob acordo comercial. Não seria 'white label' se as cerâmicas forem de um fornecedor sem autorização para revenda exclusiva e houvesse tentativa de ocultar a verdadeira origem sem acordo comercial. Este caso desperta discussões relevantes sobre transparência e expectativa legítima do consumidor. Contudo, é preciso cuidado para que não se faça um julgamento precipitado, com base no calor da opinião pública. Stefano Ribeiro Ferri, especialista em direito do consumidor

Bulhões poderia ter direito à reparação. Segundo as alegações feita pela empresária — de que a criação é autoral e o parceiro comercial da produção descumpriu o acordo ao revender os produtos sem autorização —, ela pode pedir uma reparação "à altura do prejuízo que já teve e terá", explica Abalém, "posto que a reputação de Tania Bulhões é que está em jogo".

Mas o consumidor brasileiro também tem direitos. A advogada ainda analisa que o consumidor adquiriu produtos Tania Bulhões com a crença de "exclusividade da produção" e, portanto, tem embasamento jurídico para reclamar sobre a situação.