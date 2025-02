Dólar fecha semana estável com mercado atento a tarifas dos EUA e juros

O dólar encerrou a sexta-feira (21) com pouca variação em relação ao real, mantendo estabilidade ao longo da semana. O mercado segue avaliando os impactos das políticas tarifárias dos Estados Unidos, além das incertezas geopolíticas, especialmente ligadas à guerra na Ucrânia.

Investidores também monitoram a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve. As decisões do banco central dos EUA influenciam o fluxo global de capitais e seguem como fator central para o câmbio.

O que aconteceu

Leve aumento. O dólar comercial fechou a semana com um leve aumento de 0,46%, a R$ 5,731. A variação percentual do dólar ao longo da semana foi de aproximadamente 0,35%.