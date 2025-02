Gabi Onofre, do Publicis Groupe: 'Precisamos de agilidade empreendedora'

O Publicis Groupe, dono de agências de publicidade como Talent, DPZ e Leo (ex-Leo Burnett), anunciou nesta semana a aquisição da empresa de marketing de influência BR Media Group.

A movimentação é uma das mais relevantes no mercado de comunicação nos últimos anos — isso porque a BR Media, uma das maiores do setor na América Latina, atua com cerca de 500 mil criadores de conteúdo e plugará seu trabalho nos cerca de 65 clientes das agências do grupo no Brasil.

Para entender um pouco mais sobre essa união, Mídia e Marketing conversou com Gabriela Onofre, CEO do Publicis Groupe no Brasil desde junho de 2023. Gabriela também fala sobre seus 18 meses à frente do grupo no país. Confira: