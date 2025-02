Haddad critica Congresso e anuncia MP para garantir Plano Safra

O governo editará uma medida provisória para liberar crédito extraordinário e evitar a descontinuidade do Plano Safra. A medida foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diante do risco de interrupção do programa por causa da não aprovação do Orçamento de 2025 pelo Congresso Nacional.

Segundo Haddad, a decisão já foi tomada e as linhas de crédito serão normalizadas no início da próxima semana, independentemente da tramitação do orçamento. O ministro criticou o Congresso pela demora na aprovação e reforçou que a MP seguirá as regras do arcabouço fiscal.

O que aconteceu

Governo decidiu editar uma medida provisória. A medida foi tomada após reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo. O objetivo é evitar a descontinuidade do Plano Safra, que corre risco devido à não aprovação do Orçamento de 2025 pelo Congresso.