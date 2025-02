Haddad diz que demora para aprovar Orçamento pode prejudicar a safra

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na manhã desta sexta-feira (21) que o Congresso precisa aprovar o Orçamento de 2025 o quanto antes, para não comprometer a safra. O ministro, que deu entrevista ao ICL Notícias, explicou que sem essa medida o governo vem tendo dificuldades para subsidiar grandes produtores agrícolas, que sofrem com as altas taxas de juros do país e precisam de ajuda.

O que aconteceu

Produtores rurais sofrem com Selic alta. O ministro da Fazenda afirmou que os juros altos tornam ainda mais importante as políticas públicas de subsídio aos pequenos e médios produtores rurais, que não conseguem pagar financiamentos para garantir a safra. "Em geral, a gente compensa o aumento da Selic para não comprometer a produção", explicou Haddad.



Mas sem a aprovação do Orçamento, tarefa se torna bem mais difícil. Haddad anunciou que vai mandar ofício hoje ao TCU (Tribunal de Contas de União) explicando a dificuldade com a aprovação do Orçamento. "Nós não queremos que tenha nenhuma descontinuidade nas linhas de crédito", acrescentou. Ele disse, no entanto, que só o "enorme produtor" está afetado por esse problema. "O produtor de alimentos não está afetado por isso, porque são pequenos valores que conseguimos aprovar com naturalidade.



Os congressistas precisam ajudar. "A gente entende que o Congresso está dando sua contribuição, mas no momento a gente precisa aprovar o Orçamento, insistiu. "O Orçamento hoje está equilibrado e com condições de ser aprovado."

Ministro diz que está otimista

Preços dos alimentos vão cair, acredita Haddad. O ministro voltou a afirmar que a safra deste ano e a queda do dólar ajudarão na redução de todos os preços. "Um governo com Orçamento equilibrado é condição do desenvolvimento sustentável do país, inclusive para levar a inflação e os juros para baixo."



Números são positivos, diz ministro. "A inflação de janeiro já, de certa maneira, foi a menor da história de janeiro, e nós entendemos que nós vamos colher bons frutos no combate à inflação", disse, completando que a partir desse fim de mês já começa a colheita da safra, que terão forte impacto na queda dos preços.