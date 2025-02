Prefeitura manda fechar área VIP do Nubank no Ibirapuera: 'discriminação'

Procurado pelo UOL, o Nubank afirmou que não recebeu notificação sobre o tema e que está comprometido em cumprir com todas as legislações aplicáveis.

A Urbia disse à reportagem que mantém diálogo contínuo com a secretaria e que apresentará formalmente sua manifestação dentro do prazo estipulado de cinco dias. "Todas as atividades estão em conformidade com a legislação vigente e o Contrato de Concessão, que prevê autonomia para viabilizar parcerias e iniciativas voltadas à melhoria dos serviços oferecidos no Parque", disse a empresa (veja a íntegra da nota no final desta matéria).

A prefeitura não respondeu ao pedido de comentário até a publicação. O espaço segue aberto para manifestação.

A Casa Nubank foi instalada em uma antiga base da GCM (Guarda Civil Metropolitana) próxima à Serralheria, no portão 7 do Ibirapuera, e inaugurada em novembro passado. O espaço é semelhante a uma área VIP de aeroporto, voltado a clientes do banco que vão ao Ibirapuera praticar exercício. São quatro vestiários equipados com duchas privativas, toalhas e itens de higiene, lanches, bebidas e cafés, além de estações de trabalho com wifi e carregadores por indução.

A casa é exclusiva de clientes do Nubank Ultravioleta que têm o cartão Mastercard Black, os quais precisam gerar um passe no aplicativo do banco para entrar no espaço. Acompanhantes não são permitidos, exceto um dependente menor de idade.

Para a Secretaria do Verde, o decreto municipal de 2018 que trata da concessão de parques municipais permite novos usos de instalações preexistentes, como a antiga base da GCM, desde que se enquadrem como "equipamentos públicos sociais municipais". No entender da pasta, esse não é o caso da área VIP do Nubank, que não permite o acesso de outras pessoas senão os clientes de alta renda do banco digital.