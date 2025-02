Bloqueio falha, e 80% de bets irregulares continuam funcionando

Regras definem a atuação das casas de apostas. Conforme a regulamentação da Secretaria de Prêmios e Apostas, as bets legalizadas devem pagar uma outorga de R$ 30 milhões e funcionar com o domínio ".bet.br". O descumprimento das regras pode suspender a autorização por até 90 dias e, caso persista, resultar na cassação definitiva da operação.

Medidas têm o objetivo de proteger os apostadores. A proibição de crédito para apostas, a exigência de identificação dos apostadores por CPF e reconhecimento facial, e o controle dos fluxos financeiros estão entre as principais regras. As empresas que descumprirem as normas podem ser consideradas ilegais e banidas de atuar no Brasil.

Empresas irregulares podem ser enquadradas no crime de estelionato. Os especialistas, no entanto, explicam que o fato de os responsáveis pelas bets muitas vezes estarem fora do Brasil dificulta a punição. "Acredito que 99% dos donos [das casas de apostas] estão fora do país, então fica difícil de se localizar", lamenta o presidente da ANJL. Para reverter a situação, Lemos defende a identificação das contas e dos influencers que dão suporte aos sites ilegais.