Proteja o bolso! Como evitar golpes no cartão e celular durante o Carnaval

Use senhas diferentes em aplicativos. Não use a mesma senha de acesso ao banco em outros aplicativos.

Compra por aproximação à distância é mito. Muitas pessoas acreditam que, se alguém passar com uma maquininha perto do seu cartão de crédito na sua carteira é possível passar uma compra por aproximação (contactless). Mas no Brasil, para fazer esse tipo de transação, é necessário encostar o celular ou o cartão na maquininha e deixar por alguns segundos. Tecnicamente a distância poderia ser maior, mas essa é a configuração escolhida para deixar a transação mais segura no país.

Dê preferência ao pagamento por aproximação. De acordo com a Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços), em geral, esse tipo de pagamento tem limite de valor de R$ 200, sem digitar a senha. Isso reduz o tempo de exposição do cartão.

Receba avisos de compra por SMS. O cliente pode fazer essa opção no seu aplicativo bancário. Ao receber mensagens do banco emissor sempre que o cartão for utilizado, o consumidor percebe rapidamente qualquer movimentação estranha.

Proteja seus dados do cartão. Use uma tarja para tampar os dados como número e código de segurança do cartão, para dificultar o acesso a esses dados.

Pagamento em dinheiro também é opção. Saque o valor que pretende usar para pagamentos de bebidas e alimentos na rua, reduzindo a exposição do celular e cartão.