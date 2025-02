Governo avança em concessão de hidrovia que pode pôr 'fim' ao Pantanal

O problema da hidrovia é justamente o fato dela cruzar o Pantanal. O estudo explica que os rios que atravessam o bioma recebem sedimentos arenosos o ano todo, o que "exigiria dragagem perpétua" do canal do rio, o que "desconectaria o rio de sua planície". "Para a hidrovia funcionar, esses sedimentos precisam ser retirados. Mas para onde eles vão? Vão para as áreas baixas, fora do canal, diminuindo as áreas alagáveis", diz Mário Luis Assine, um dos autores do artigo e professor de Geociências e Meio Ambiente na Universidade Federal de Mato Grosso.

A existência [do Pantanal] depende do regime de fluxo natural de inundação e seca.

Trecho do artigo

Ao UOL, o governo afirmou que os sedimentos não serão depositados ao lado do rio. "Não vamos jogar [os sedimentos] para fora do canal, mas para dentro do rio mesmo", afirma o secretário de Hidrovias e Navegação do Ministério de Portos e Aeroportos, Dino Antunes.

Ele diz que o Pantanal não corre perigo porque apenas o tramo sul será explorado, o menos problemático. "Se a preocupação deles [cientistas] é o tramo norte, a gente assina o que for necessário dizendo que não temos interesse em fazer transporte no tramo norte porque é um trecho mais sinuoso", diz Antunes.

O risco de explorar o tramo sul

O impacto no tramo sul também é grande, afirmam os cientistas. Navegável, o trecho já transporta cerca de 8 milhões de toneladas, mas "sempre se respeitou o ciclo natural do rio", explica a bióloga da Embrapa Débora Calheiros, outra autora do artigo, que estuda a região desde os anos 1990. "De outubro a janeiro ou de setembro a dezembro, é seca", o que dificulta a navegação nesse período do ano.