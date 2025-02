Cacau, ovo, café e azeite: por que o preço dos alimentos aumentou?

Preço do ovo é o mais alto em 22 meses. O levantamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) mostra que o preço da caixa com 30 dúzias saltou 61% no período, de R$ 134 para R$ 227. O calorão, o preço do milho e a proximidade da Quaresma aparecem entre os fatores que contribuíram para a elevação.

Nesses 22 meses, o preço do ovo nunca chegou a patamar tão elevado. A cifra mais alta cobrada pela caixa com 30 dúzias de ovos brancos foi R$ 203 em junho de 2023, 12% menos. Já o ovo vermelho chegou a custar R$ 225, em média, em maio daquele ano, também 12% mais barato.

De acordo com as associações do setor, o forte calor reduz a produção de ovos. "As altas temperaturas registradas no início do ano afetaram a produtividade das aves, impactando diretamente a oferta e os custos de produção", afirma em nota o IOB (Instituto Ovos Brasil).

As galinhas são animais de sangue quente, com temperatura corporal constante. Quando ficam expostas ao calor, essas aves compensam o estresse térmico usando energia extra para regular a temperatura do corpo. A consequência é a queda de 5% a 10% na produção de ovos, estima Tabatha Lacerda, diretora administrativa do Instituto Ovos Brasil e coordenadora técnica da Associação Brasileira de Proteína Animal. Cada galinha bota, em média, um ovo por dia.

O milho também ficou mais caro e isso impacta na alimentação das galinhas. A alimentação delas é à base de soja, que fornece proteína, e milho, o carboidrato responsável por dar energia às aves. O preço da saca de 60 kg vem aumentando desde setembro do ano passado, quando rompeu a marca de R$ 60 e não parou de subir. Este mês custava R$ 79 — 32% de aumento. "A elevação dos custos tornou inevitável o repasse para o consumidor final, o que onera o produtor", afirma o IOB.

