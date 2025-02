Carnaval 2025: feriado nacional ou ponto facultativo? Veja quem pode folgar

O Carnaval 2025 terá sua celebração nos primeiros dias do mês de março. A folia é comemorada oficialmente no dia 4 de março (terça-feira). A data, no entanto, não se trata de um feriado nacional.

O que aconteceu

O Carnaval não consta no calendário oficial de datas comemorativas do Brasil. Na prática, isso significa que os empregadores não têm obrigação de dispensar os funcionários.

O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem o Carnaval como feriado. Em algumas regiões, como São Paulo e Minas Gerais, a data é considerada ponto facultativo. Neste caso, a decisão de conceder a folga fica condicionada ao empregador.