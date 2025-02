Possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia anima mercados

Há três anos a guerra entre a Ucrânia e a Rússia começou. Desde então, a economia mundial vem sofrendo com a escalada do preço da energia, do petróleo e do dólar. O risco e a insegurança que o conflito gera faz os investidores procurarem aplicações como ouro e a moeda americana, que são mais estáveis.

No entanto, as negociações por um acordo de paz já vêm sendo recebidas com entusiasmo pelos mercados do mundo, principalmente os emergentes, como o Brasil. A possibilidade de a guerra acabar já mexe com a cotação do dólar no mundo todo e anima investidores a assumir riscos. Isso faz o dinheiro circular mais pelo mundo, o que é bom. Não se sabe, porém, quanto tempo esse acordo pode levar para sair, se vingar.

O que está acontecendo?

No Brasil, um dos reflexos dessas negociações de paz se traduz na cotação do dólar, que segue em queda desde o início do ano. Desde janeiro, acumula queda de 7,9%. "A simples expectativa de um acordo já tem gerado oscilações importantes no dólar e nas bolsas internacionais", diz Daniela Lopes, planejadora financeira e assessora de investimento da Ébano Investimentos.