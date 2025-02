Focus: mercado eleva novamente expectativas de inflação para 2025 e 2026

Diretores do BC preveem estouro do limite da meta em junho. Diante das alterações no modelo, o furo ocorre sempre que o IPCA superar o teto por seis meses consecutivos. Para este ano, a inflação prevista é 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual.

Expectativas para 2026 também subiram. As projeções apontam para alta de 4,4% do índice de preços, ante variação de 4,35% sinalizada há uma semana Para 2027, as expectativas permaneceram estáveis em 4%. Já as previsões para 2028 recuaram de 3,8% para 3,79%.

Como devem ficar os juros

Mercado mantém previsão para a taxa Selic para todos os anos. As expectativas mostram que a taxa básica de juros deve saltar 1,75 ponto percentual neste ano, dos atuais 13,25% ao ano para 15% ao ano, assim como nas últimas quatro semanas. As projeções para 2026 e 2027 projetam a taxa em 12,5% e 10,5%, respectivamente.

Taxa Selic é principal ferramenta de política monetária para conter a inflação. Com o avanço dos preços em meio ao aquecimento da economia, a elevação dos juros é utilizada como alternativa para limitar o consumo e, consequentemente, conter a alta do IPCA.