Veja como impedir que seu CPF seja usado para abrir empresas sem você saber

Para ter acesso à funcionalidade, o cidadão deverá acessar o Portal Nacional da Redesim. Acesso também pode ser feito no canal Serviços Digitais da Receita Federal https://servicos.receitafederal.gov.br. Você deve selecionar a opção "Proteger meu CPF" e logar com sua conta Gov.br.

Também é possível consultar de graça se você tem o seu CPF cadastrado em uma empresa. É necessário entrar no outro link disponibilizado no portal da Redesim. É obrigatório login pela conta Gov.br, garantindo a segurança do processo.