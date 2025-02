Pé-de-Meia: parcela de R$ 1.000 será paga nesta terça; veja quem recebe

Os pagamentos do programa Pé-de-Meia começam nesta terça-feira (25). A informação foi confirmada pelo MEC (Ministério da Educação). O valor depositado será de R$ 1.000, mais R$ 200 para estudantes do ensino médio que participaram dos dois dias do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

O que vai acontecer

Depósitos do Pé-de-Meia começam nesta terça-feira (25) para quem nasceu entre janeiro e junho. Já estudantes que nasceram entre julho e dezembro vão receber na quarta-feira (26).

Valor base será de R$ 1 mil para todos os alunos participantes do projeto que concluíram um dos anos do ensino médio em 2024. R$ 200 a mais são pagos para quem foi aprovado no 3º ano e participou dos dois dias do Enem.