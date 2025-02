Tem uma PME? Saiba como pedir empréstimo do BNDES

Empréstimo pode ser usado para estudos e projetos, obras civis, investimentos em equipamentos ou treinamentos. Também é possível usá-lo como capital de giro, mas o limite para essa finalidade é de até 40% do valor total financiado. Prazo total de pagamento é de até 120 meses, ou 48 meses para capital de giro. Carência para investimentos varia de 12 a 60 meses, e, para capital de giro, de três a 12 meses.

Taxa de juros é variável, levando em conta o risco e o prazo do financiamento. É preciso estar cadastrado no Portal do Cliente do BNDES para poder ter acesso. O pedido é feito diretamente ao órgão, e o dinheiro não passa por agentes. É necessário dar garantias reais, como hipotecas, penhores ou pessoais, como fiança ou aval.

Crédito Cadeias Produtivas

Exclusivo para financiar capital de giro, o valor mínimo é de R$ 20 milhões. Podem solicitar o empréstimo as chamadas "empresas âncoras", sociedades empresariais e sociedades cooperativas de qualquer porte, com sede e administração no país interessadas em repassar o valor para uma pequena ou média empresa que faz parte da cadeia produtiva.

Prazo para pagamento é de até cinco anos, mas a utilização do dinheiro deve ser feita em até 24 meses, com prorrogação de mais 12 se houver autorização. O dinheiro é repassado diretamente pelo BNDES, sem a atuação de agentes financeiros. Também é preciso cadastro no Portal do Cliente. A taxa de juros é variável.

Automático

Oferece financiamento de até R$ 150 milhões para projetos de investimentos de empresas de todos os setores. Também é válido para produtores rurais pessoas físicas, associações e cooperativas. O dinheiro pode ser usado para estudos e projetos, obras civis, móveis, treinamento e máquinas credenciadas no BNDES.