Fundadores da Tok&Stok pedem indenização por prejuízos em venda para Mobly

Os fundadores buscaram outra solução: se comprometeram a investir mais de R$ 100 milhões no negócio. Para não ser diluída, a SPX também precisaria colocar mais dinheiro na empresa. Caso contrário, os Dubrule passariam a ser os controladores do negócio. Para a gestora, a proposta foi uma tentativa dos fundadores de retomarem o comando do negócio.

A proposta de aumento de capital foi aprovada em julho de 2024, em uma reunião do conselho de administração da empresa. A reunião não teve a presença do presidente do conselho, representante da SPX. A SPX então convocou uma assembleia, que alterou a composição do conselho, e depois uma nova reunião do conselho, que revogou a decisão sobre o aumento de capital.

A venda para a Mobly

Em seguida, a Tok&Stok entrou com um pedido de recuperação extrajudicial. A medida tinha como objetivo conseguir um acordo com os credores da Tok&Stok para garantir a venda para a Mobly.

O pedido de recuperação é contestado pelos fundadores. Eles dizem que a empresa não tinha necessidade de uma recuperação extrajudicial, e que o processo foi usado de forma abusiva para viabilizar a venda do controle societário. Já a SPX argumenta que o processo era necessário e que a recuperação extrajudicial foi usada de forma legítima.

Para os fundadores, o processo de recuperação foi usado para burlar o pagamento de uma dívida da empresa com eles. A Tok&Stok tinha uma dívida de cerca de R$ 150 milhões com os fundadores. E o contrato de parte desse montante previa o vencimento antecipado da dívida em caso de mudança no controle da companhia. Ou seja, com a recuperação, o vencimento antecipado não ocorreu.