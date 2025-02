De empreendedora a empresária: Vivi Duarte diz como fez virada profissional

Inspirada em estratégias de marketing do exterior, que usavam o empoderamento como uma linguagem de conexão com o público, a jornalista e marketeira Viviane Duarte criou há 15 anos a consultoria de marketing e diversidade Plano Feminino.

Com um início cheio de percalços na conquista de cada cliente, atualmente a Plano é parceira da Mynd, uma das maiores agências de influenciadores do país, conectando as mensagens que as marcas desejam transmitir ao público consumidor com propósito, abraçando os direitos das mulheres, questões raciais e LGBTQIAPN+.

No "Divã de CNPJ", do Canal UOL, Viviane explica que o fato de a Plano trabalhar com causas não diminui a necessidade desse negócio ser lucrativo.