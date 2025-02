Energia subiu mais de 16% em fevereiro; entenda o que aconteceu

A queda na energia em janeiro ocorreu devido à incorporação do bônus de Itaipu à conta de energia dos brasileiros. O bônus de Itaipu distribuiu R$ 1,3 bilhão em descontos na conta de luz. Ele é resultado do saldo positivo na chamada Conta Comercialização da Energia Elétrica de Itaipu (Conta de Itaipu). A regra determina que o valor seja repassado em forma de desconto para quem consome até 350 quilowatts (KWh) mensais.

O desconto beneficiou mais de 73 milhões de famílias. Isso representa 97% do total de unidades residenciais e rurais no país em 31 de dezembro de 2023.

Bônus de Itaipu gerou oscilação na inflação no início do ano. "Em janeiro tivemos o menor IPCA da série histórica. Em fevereiro temos o maior desde 2016. Então, esse bônus de Itaipu trouxe uma oscilação razoável na inflação nos dois primeiros meses do ano", diz Marcos Moreira, sócio da WMS Capital.

Inflação no preço da energia em fevereiro é efeito artificial que ocorrerá somente em fevereiro. "A alta nos preços da energia esse mês é um efeito meio artificial. Porque em janeiro teve deflação na energia por conta do bônus de Itaipu e agora em fevereiro, com o fim do desconto, está tendo essa grande inflação", Rafael Costa, analista da BGC Liquidez.