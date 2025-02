Visa usa IA para detectar fraudes e melhorar a experiência dos clientes

O presidente da Visa no Brasil, Nuno Lopes Alves, diz que a empresa usa a inteligência artificial para melhorar a experiência dos clientes. A companhia aposta na tecnologia há mais de 30 anos para ajudar na detecção de fraudes e na melhoria de seus serviços. Ele foi convidado do UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Tecnologia como parceira

IA como assistente de compras. "Nós estamos buscando usar inteligência artificial, principalmente generativa, para apoiar nas experiências de compra. Vamos imaginar que você queira comprar um presente para uma amiga. Normalmente, você teria que fazer uma consideração do que ela gosta, de onde comprar. Só que a inteligência artificial pode pesquisar nas redes sociais dela e sugerir para você uma lista de coisas já filtradas que façam sentido. Você pode clicar só no botão e comprá-la imediatamente", diz.