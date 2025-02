E-consignado: como será a plataforma do governo para crédito consignado

O governo ainda não definiu a data de lançamento da plataforma, mas pretende viabilizá-la ainda em 2025. A regulamentação pode ocorrer via projeto de lei ou medida provisória, com trâmite no Congresso Nacional.

Como deve funcionar a plataforma

O crédito será descontado diretamente pelo e-Social. Diferente do modelo atual, não será necessário que bancos e empregadores tenham convênios. Com isso, trabalhadores de pequenas empresas e empregados domésticos também poderão acessar essa linha de crédito.

Trabalhadores terão 90 dias para trocar seus empréstimos. Quem já tem crédito consignado poderá substituir seus contratos atuais, que chegam a ter juros de 5% a 5,5% ao mês, pela nova taxa reduzida de 2,5% ao mês.

FGTS e multa rescisória servirão como garantia. Como ocorre com aposentados e servidores públicos, os trabalhadores do setor privado poderão utilizar 10% do FGTS e 100% da multa rescisória para quitar o empréstimo em caso de demissão.

A taxa de juros não será atrelada à Selic. O modelo do e-consignado funcionará de forma independente da taxa básica de juros, que atualmente está em 13,25% ao ano, permitindo maior previsibilidade no custo do crédito, explicou Haddad ao ICL Notícias.