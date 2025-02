Ovo, milho, sabão: reduflação tira poder de compra dos brasileiros

"Reduflação impacta especialmente famílias de menor renda, pois foi constatado alteração em itens que compõem a cesta básica ou que estão diretamente relacionados com os hábitos cotidianos de uma família brasileira", acrescenta o estudo do IBPT. Com os dados de 2023, e cruzando as informações do levantamento da Pnad, o aumento com custos de alimentação foi de até 5,22%. Paulo concorda, e afirma que um efeito grave pode ser a redução no consumo de alimentos importantes para a nutrição brasileira.

Outro efeito é a redução na confiança do consumidor pela marca, com impacto nas vendas. "Empresas devem considerar o impacto de suas estratégias no bem-estar dos consumidores, especialmente dos de baixa renda, que já enfrentam desafios econômicos significativos", acrescenta o advogado.

O que diz a lei?

Alterações na quantidade devem constar no rótulo do produto, de forma destacada e clara. A informação está na Portaria nº 392, de 29 de setembro de 2021 do Ministério da Justiça, que substituiu a portaria nº 81, de 23 de janeiro de 2002.

Informações devem constar por no mínimo seis meses, em local de fácil visualização, com caracteres legíveis e que atendam a vários requisitos de formatação. O fornecedor deve destacar na embalagem do produto, de forma clara, precisa e ostensiva a alteração quantitativa do produto; a quantidade do produto na embalagem existente antes e depois da alteração; e a quantidade de produto aumentada ou diminuída, em termos absolutos e percentuais.

Senacon não registrou nenhum caso recente de reduflação. Após consulta solicitada pelo UOL, o Serviço Nacional de Apoio ao Consumidor informou que não foi notificado de nenhum caso de produto que tenha reduzido de tamanho e mantido ou aumentado o preço.