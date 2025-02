Sem aceitar que economia esfriou, governo deve lutar com BC, diz economista

Quanto antes o presidente entender e aceitar isso, mais simples e rápida será a missão do Banco Central. A questão é saber se o governo aceitará que a economia deu uma esfriada. Acho que não, e teremos de novo essa luta do governo, pisando no acelerador, com o BC, no freio. Como já dissemos antes, é sempre o pior equilíbrio para todo mundo. Teco Medina, economista

Medina explicou que, embora a prévia da inflação de fevereiro tenha sido alta, ela ficou abaixo do esperado.

Esse IPCA de fevereiro vem poluído pelo de janeiro, que veio 0,5 ou 0,6 ponto percentual abaixo do que seria, por conta de um movimento nas contas de energia. Quando olharmos janeiro e fevereiro juntos, a inflação será de 1,4%, que é o que deveria ser. Só foi dividido de forma diferente neste ano: muito menos em janeiro e mais em fevereiro.

Sobre o número de hoje, não é surpresa alguma e está tudo dentro do que se imaginava. O IPCA-15 veio até um pouco abaixo do que se esperava. Houve um grande impacto nesse ajuste da conta de energia [elétrica] e outro, que sabemos ter todo ano, do reajuste nas mensalidades escolares. Teco Medina, economista

Sakamoto: Com rádio e TV, Lula tenta ganhar tempo até inflação ceder

As novidades anunciadas por Lula nos programas Pé-de-Meia e Farmácia Popular fazem parte do esforço do presidente em recuperar parte de sua popularidade, enquanto trabalha maneiras para baixar o preço dos alimentos e conter a inflação, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto.