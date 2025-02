Viviane Duarte sobre diversidade: Profissional negro e visto como salvador

Com um início cheio de percalços na conquista de cada cliente, atualmente a Plano é parceira da Mynd, uma das maiores agências de influenciadores do país, conectando as mensagens que as marcas desejam transmitir ao público consumidor com propósito, abraçando os direitos das mulheres, questões raciais e LGBTQIAPN+.

Gosto de ter negócios que tenham impacto, mas que também tenham lucratividade. Tem que faturar e impactar socialmente. Falar disso de forma aberta também encoraja outras mulheres a falarem sobre o seu valor, do valor do seu negócio . Viviane Duarte, CEO da Plano Feminino

Aos 19 anos, casada e grávida, Viviane se mudou com o marido da Freguesia do Ó, Zona Norte de São Paulo, para o Paraná em busca de melhores condições de vida. Em Maringá, ela cursou jornalismo, trabalhou em empresas de marketing e construiu o projeto do Plano Feminino.

No percurso da Vivi sonhadora, que saiu do Paraná e bateu de porta em porta em São Paulo para apresentar a Plano, houve uma mudança da empreendedora criando e modelando seu negócio, para a empresária, que navega por diferentes mercados além das suas criações, conta ela.

Empreendedora tem um tanto de receita, tem um tanto de aprendizado. Eu fui mudando a minha narrativa para empresária quando percebi que eu não estava apaixonada só por um modelo de negócio, que eu podia ter outros negócios. Viviane Duarte

A Plano Feminino Consultoria é um dos braços de trabalho de Viviane no guarda-chuva da Plano. Em 2016, a marketeira lançou o instituto Plano de Menina, um projeto social que prepara e conecta meninas de periferia com grandes oportunidades de educação e trabalho.