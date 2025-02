Ar-condicionado é item mais procurado por quem compra imóvel em São Paulo

Ondas de calor podem ter influenciado a demanda. O ano de 2024 foi marcado por sucessivos recordes de temperatura em São Paulo, no contexto do ano mais quente desde 1961, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. As altas temperaturas levaram muitos compradores a priorizar imóveis que já possuam o equipamento ou permitam sua instalação.

Restrição em condomínios também pesa na escolha. Muitos edifícios na cidade não autorizam a instalação do ar-condicionado por questões estéticas ou estruturais. Segundo Thiago Reis, gerente de Dados do QuintoAndar, a busca por imóveis que já tenham essa permissão facilita a decisão de compra.

Cariocas querem sol

Características estruturais pesam mais do que itens adicionais. No Rio de Janeiro, esses são os filtros mais utilizados por quem busca um novo lar, segundo dados do QuintoAndar. Diferentemente de móveis planejados ou ar-condicionado, fatores como a posição solar, a vista e o andar do apartamento são definitivos e não podem ser alterados após a compra. Esses aspectos influenciam diretamente na valorização do imóvel.

Clima da cidade influencia a preferência dos compradores. Segundo especialistas do setor, a incidência do sol pela manhã mantém o ambiente mais fresco ao longo do dia, algo essencial em um local quente e úmido como o Rio. Já a vista livre garante mais privacidade e pode agregar valor ao imóvel, especialmente em bairros com paisagens privilegiadas.

Preço do metro quadrado

Valor dos imóveis perdeu para inflação. Em 2024, em São Paulo e no Rio, o preço do metro quadrado subiu 4,28% na capital paulista e caiu 2,95% no Rio de Janeiro, enquanto a inflação medida pelo IPCA foi de 4,83%. Isso resultou em uma desvalorização real de 0,55% em São Paulo e de 7,78% no Rio.