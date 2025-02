Brasil abre 137 mil empregos com carteira assinada em janeiro, mostra Caged

O Brasil abriu 137.303 vagas com carteira assinada em janeiro, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) apresentados nesta quarta-feira (26) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O que diz o Caged

Brasil voltou a contratar mais do que demitir no início de 2025. O saldo positivo de janeiro ocorreu com 2.271.611 admissões e 2.134.308 desligamentos formais no mês. No mesmo mês do ano passado, o país criou 173.233 vagas formais de trabalho.

Resultado não reverte a perda de postos formais em dezembro. O volume de contratações celetistas em janeiro é insuficiente para repor as 535.547 demissões com carteira assinada no último mês de 2024. O saldo negativo foi o único registrado em todo o ano passado, que terminou com 1,7 milhão de novos empregos formais.