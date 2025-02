Enel pode ter contrato renovado por mais 30 anos em SP com decisão da Aneel

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou um termo aditivo que permite a renovação dos contratos de concessão do serviço de distribuição de energia por mais 30 anos. A medida beneficia distribuidoras com contratos a vencer entre 2025 e 2031, incluindo a Enel em São Paulo e no Ceará.

O contrato da Enel em São Paulo, que se encerraria em 2028, poderá ser estendido com a nova norma. A decisão da Aneel estabelece as condições para continuidade da prestação do serviço, garantindo o fornecimento de energia às regiões atendidas.

O que aconteceu

Agência aprova prorrogação por 30 anos. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou, na terça-feira (25), durante Reunião Pública Ordinária, um termo aditivo que permite a renovação dos contratos de concessão do serviço público de distribuição de energia. Com a decisão, as distribuidoras poderão prorrogar seus contratos por mais três décadas a partir do fim da vigência atual.