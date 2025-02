Nubank perde US$ 8 bi em valor de mercado após divulgar resultados de 2024

Os números também indicam dificuldade em manter a rentabilidade. A receita média mensal por cliente ativo caiu de US$ 11,4 no início do ano para US$ 10,7 no quarto trimestre. A margem financeira líquida (NIM, na sigla em inglês) também caiu: foi de 19,8% no segundo trimestre para 17,7% no quarto trimestre de 2024. "Isso mostra uma dificuldade em aumentar a monetização do cliente e em manter a rentabilidade", diz Ragazi, da Nord.

Produtos com maior potencial de crescimento têm rentabilidade menor. Para Quaresma, da Empiricus, o banco chegou em um patamar no qual o crescimento da base de clientes, hoje na casa dos 100 milhões, chegou a um pico, ou seja, o crescimento da base de clientes agora tende a ser menor. Com isso, o que deve puxar os resultados da empresa são principalmente novos produtos aos clientes já existentes. E esses novos produtos, como crédito consignado, têm uma rentabilidade menor que a do cartão de crédito.

O Nubank começou pelos produtos mais rentáveis no setor financeiro, que são o cartão de crédito e o crédito pessoal. Agora, começamos a ver o crédito consignado, ou mesmo financiamentos de alto valor. Isso tem um efeito de um retorno menor de forma estrutural, embora o discurso da companhia não seja esse.

Larissa Quaresma, analista do setor bancário da Empiricus

Venda de ações

Diretor financeiro vendeu ações dias antes da divulgação de resultados. Um ponto que chamou a atenção de investidores foi o fato de que Guilherme Lago, CFO do banco, embolsou cerca de US$ 20 milhões com três vendas de ações da empresa em fevereiro, poucos dias antes da divulgação do balanço da companhia. As operações ocorreram com o papel a US$ 14. Hoje eles valem cerca de US$ 11,50.

Venda havia sido planejada meses atrás. Em nota, o Nubank esclareceu que as operações foram definidas meses atrás, com base na regra 10b5, criada pela SEC (a CVM dos Estados Unidos) para permitir que executivos de empresas listadas nas bolsas americanas possam vender ações sem sofrerem acusações de uso de informação privilegiada. Por esse procedimento, a venda das ações acontece de forma automática, quando os papéis chegam nos valores estipulados pelo executivo no planejamento.