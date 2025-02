Entenda prejuízo da Petrobras e o que esperar para 2025

O prejuízo de R$ 17,04 bilhões reportado pela Petrobras no quarto trimestre do ano passado não deve ser visto com preocupação, e o pagamento de dividendos era algo plausível considerando o cenário do ano de 2024. É o que afirmam professores e analistas ouvidos pelo UOL para entender o que aconteceu com a estatal de petróleo, que anunciou nesta quarta-feira (26) prejuízo de R$ 17,04 bilhões no quarto trimestre do ano passado.

O que aconteceu

Segundo a companhia, o prejuízo de R$ 17 bilhões do último trimestre do ano passado está relacionado à valorização do dólar frente ao real. Com o resultado, o lucro líquido da estatal recuou 70,6% em comparação com 2023, fechando 2024 em R$ 36,6 bilhões. Em 2023, a petroleira marcou o segundo maior lucro líquido da história: R$ 124,6 bilhões.

Prejuízo aconteceu por razões que não devem se repetir, e é "compreensível" devido ao momento da empresa. A análise é do professor do curso de Finanças do Insper, em São Paulo, Ricardo José de Almeida. Ele aponta dois exemplos de despesas consideradas extraordinárias que impactaram: os custos com desmantelamento de áreas de produção de petróleo com previsão de abandono — quando a Petrobras deixa de operar um poço, por exemplo —, totalizando R$ 10 bilhões; e a revisão dos valores do plano de saúde de funcionários, com custo de R$ 3 bilhões.