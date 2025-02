Mesmo com desafios, Brasil apresenta índices positivos, segundo OIT

Os índices de ocupação e trabalho da América Latina e Caribe apresentaram melhorias, segundo a OIT (Organização Internacional do Trabalho), com a redução da informalidade e a valorização do salário real. Porém, o continente ainda enfrenta desafios para capacitação de jovens no mercado de trabalho e na diminuição das desigualdades de gênero. Os dados são do "Panorama Trabalhista 2024 para a América Latina e o Caribe" divulgados no dia 12 deste mês.

O que aconteceu

Brasil foi um dos únicos países em que o volume de emprego cresceu de forma constante desde o início de 2023. Entre 2023 e 2024, a taxa de empregos no continente atingiu 59%, enquanto a taxa de desemprego caiu de 6,5% para 6,1%. Em janeiro, o IBGE divulgou os dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), confirmando a estabilidade do país na geração de empregos, com a taxa de desocupação em 6.2% e o nível de ocupação ultrapassando os 58%.

Vacinação permitiu volta rápida do comércio Existem algumas hipóteses que contribuíram para melhorar o desempenho do Brasil depois da pandemia. "A primeira coisa foi o processo de vacinação, o Brasil tem uma rede de vacinação forte e isso contribuiu para dar mais segurança para comércio voltar a funcionar.